منوبة: الاحتفاظ بممرض بعد ضبط ادوية يشتبه في سرقتها من مستشفى عمومي بالعاصمة


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 17:12 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء امس الثلاثاء، بالاحتفاظ بممرض اول يعمل باحد المستشفيات العمومية بالعاصمة، بعد ضبطه من قبل اعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني، وبحوزته كمية من الادوية يشتبه في سرقتها من مقر عمله، وفق تاكيد مصدر امني ل"وات".


وبينت المعطيات المتوفرة عن القضية، انه اثر عملية مراقبة امنية تم العثور على كمية من الادوية في صندوق سيارة، وبسؤال صاحبها عن مصدرها، وهو من متساكني منوبة، اكد انه اقتناها من صيدليات، دون ان يستظهر بوثيقة تثبت ذلك.

وبمداهمة محل تمريض تابع له بمعتمدية دوار هيشر، عثروا على كميات اضافية من ادوية مختلفة وحقن، وضمادات ، سيتم التثبت من مصدرها عبر معطيات التاشير بها، وان كانت مقتناة من صيدليات او مسروقة من صيدلية المستشفى.


وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق ، ومواصلة الابحاث في القضية، والتثبت من مصدر الادوية التي حجزت لديه.

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