بطولة امريكا المفتوحة - كارولين غارسيا تتخطى كوكو غوف وتصطدم بانس جابر في المربع الذهبي

بددت الفرنسية كارولين غارسيا أحلام الأمريكية كوكو غوف في حصد لقبها الأول ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس عندما فازت عليها بنتيجة 6-3 و6-4 لتبلغ الدور قبل النهائي ببطولة كبرى لأول مرة في مسيرتها الليلة الماضية.





وضغطت اللاعبة المخضرمة منذ البداية على غوف وهاجمت إرسالها الثاني لتتقدم 4-صفر بينما كانت الجماهير ما زالت تبحث عن مقاعدها بملعب آرثر آش.وحسمت غارسيا المصنفة 17 المجموعة الأولى بضربة مباشرة، وواصلت هجومها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال غوف في الشوط الأول ليطبق الصمت على الجماهير.وكانت أفضل فرص غوف المصنفة 12 للعودة عندما حصلت على فرصة لرد كسر الإرسال عند تأخرها 3-2.لكن غارسيا سددت إرسالين، وحافظت على إرسالها بعد سلسلة طويلة من تبادل الضربات وحسمتها عندما أطاحت جوف بضربة أمامية.ولم تتراجع غارسيا وأنهت المباراة أمام منافستها البالغ عمرها 18 عاما عندما أعادت غوف كرة في الشباك.ومنذ عودتها من إصابة في القدم في ماي، فازت غارسيا بثلاثة ألقاب على ثلاثة أنواع مختلفة من الملاعب، إذ انتصرت على الملاعب الرملية في فرصوفيا عندما تغلبت على إيغا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا، ثم الملاعب العشبية في باد هومبورغ، وبعد ذلك على الملاعب الصلبة في سينسناتي.ولم تخسر غارسيا أي مجموعة في البطولة حتى الآن، وكان انتصارها على غوف هو السادس على لاعبة بين أول 20 مصنفة على العالم والأول على اللاعبة الأمريكية في ثلاث مواجهات.وتلعب غارسيا (28 عاما) في الدور قبل النهائي ضد التونسية أُنس جابر المصنفة الخامسة التي كانت ازاحت الاسترالية اليا تومليانوفيتش المصنفة 46 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-6).وقالت غارسيا عن أُنس جابر "منذ بطولات الناشئات وهي لاعبة قوية، ومنافسة صعبة بالنسبة لي، لذا أتطلع للتحدي المقبل ومعرفة ما يمكنني تطويره".