تطاوين: تواصل التزود بمختلف المواد الاساسية وتنفيذ زيارات مراقبة اقتصادية

تعمل فرق المراقبة الاقتصادية بولاية تطاوين مدعومة بالفرق الامنية بصفة مستمرة على مواجهة مختلف انماط الغش والاحتكار والزيادة في الاسعار، حيث نفذت خلال شهر اوت الماضي 1188 زيارة حررت خلالها 175 مخالفة اقتصادية، وفق ما افاد به المدير الجهوي للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات صالح عزوز "وات"





وتوزعت المخالفات الى 52 مخالفة في قطاع الخضر والغلال ومثلها في قطاع المواد الغدائية و20 مخالفة للمطاعم و14 مخالفة قي قطاع الدواجن ومثلها في مجال الملابس والاحذية و6 مخالفات في مجال المواد المدرسية ومخالفة واحدة في مجال المرطبات واخرى في مجال الاعلاف و10 مخالفات في انشطة اخرىكما تمكنت فرق المراقبة خلال هذه الزيارات من حجز 25 قنطارا من مادة السداري و78 كيلوغراما من مشتقات الحبوب (عجين وفرينة رفيعة) و226 لترا من الزيت المدعم و540 علبة معجون طماطم و84 قارورة زيت نباتي غير مدعم.وذكر عزوز ان الجهة تزودت خلال شهر اوت الماضي ب64564 لترا من الزيت المدعم وتم خلال ذات الفترة توزيع اكثر من 192 طنا من مادة السكر السائب الذي يتوفر منه الى غاية شهر اوت الماضي 142 طنا اخرين بمخزن الديوان التونسي للتجارة، فيما باعت المساحات الكبرى المفتوحة في الجهة من جهتها اكثر من 5 اطنان من هذه المادة.وافاد المدير الجهوي للتجارة بان مخزون الديوان التونسي للتجارة يتوفر على قرابة 05 اطنان من مادة القهوة، بيعت منها خلال الشهر الماضي كمية قدرت ب1,2 طن، وبيعت خلال ذات الفترة 33,5 طنا من الارزوذكر من جهة اخرى، بخصوص توفر مادة الخبز، التى عادة ما تكون مفقودة وتشهد لهفة على اقتنائها، ان 98,8 بالمائة من حصة المخابز من مادة الفارينة المدعمة قد تم توزيعها.