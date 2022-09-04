منوبة: 2704 مترشحا يجتازون امتحان شهادة الكفاءة لقيادة سيارات التاكسي الفردي بالولاية

اجتاز صبيحة الأحد 2704 مترشحا امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات التاكسي الفردي بولاية منوبة، وذلك بقاعات ومدارج كلية الآداب والفنون والإنسانيات.







يأتي ذلك بعد إعلان مصالح الولاية في جوان المنقضي، عن فتح امتحان مهني للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسياقة سيارات "التاكسي الفردي"، والتي تعد من أكثر المطالب الاجتماعية المطروحة على مستوى الجهة، لدورها في فتح موارد رزق للشباب والتخفيف في نسبة البطالة.



وقد تضمن اختبارالدورة أسئلة حول كيفية احتساب التعريفة والتشريع والتراتيب المنظمة للنقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الفردي، في انتظار أن يجتاز الناجحون في الاختبارات الكتابية امتحانا شفاهيا، وفق معطيات مصالح الولاية.



وجاء تنظيم هذه الدورة، التي تعتبر الرابعة بعد دورتين سابقتين في 2006 و2008 أسندت فيهما 3800 شهادة في الكفاءة المهنية لسيارة التاكسي فردي، ثم دورة 2013 التي أسندت فيها قرابة 1900 شهادة، وذلك بطلب ملح من أبناء الجهة من الشباب العاطل عن العمل، لمساعدتهم على فتح موارد رزق وبعد 9 سنوات من تنظيم آخر دورة.



