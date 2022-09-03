الوكالة الالمانية للتعاون الدولي تفتح باب المشاركة في الدفعة الثالثة من برنامجها لفائدة الشركات الناشئة في مجال السياحة المستدامة


Publié le Samedi 03 Septembre 2022 - 18:34 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اعلنت الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، السبت، عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدفعة الثالثة من برنامجها السريع حول "خصوصية السياحة المستدامة" لفائدة الشركات الناشئة المبتكرة في مجال السياحة المستدامة.


ودعت الوكالة في بلاغ صدر عنها، الشركات الناشئة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج الى تقديم طلباتها قبل يوم 10 سبتمبر 2022 على الرابط التالي: https://buff.ly/3KCtoIv
وتتنزل هذه الدعوة في اطار مبادرة "ننمو معا,نحلق سريعا"، بدعم من مشروع "تعزيز السياحة المستدامة"، وهو عمل مشترك بين الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "تونس وجهتنا " والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فرع تونس بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية.



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