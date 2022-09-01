كأس العرب لأقل من 17 سنة - ربع النهائي: "مباراة أشقاء,و أتمنى أن يكون التأهل من نصيبنا طبعا". - مدرب المنتخب التونسي كمال سعادة" "

قال مدرب المنتخب التونسي للاصاغر كمال سعادة عن مباراة تونس والجزائر المقررة الخميس في اطار ربع نهائي البطولة العربية أن " المنتخب الجزائري قوي للغاية وقدم مستويات متميزة على مدار البطولة.





, واوضح سعادة اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية بوهران ان المباراة هي حوار أشقاء, وأتمنى أن يكون التأهل من نصيبنا طبعا" وان يكون " التوفيق للطرف الأفضل في المباراة. ".ومن جهته اعتبر مدرب المنتخب الوطني الجزائري للناشئين (أقل من 17 سنة) لكرة القدم أرزقي رومان اليوم الأربعاء بوهران أن مباراة الجزائر أمام تونس المقررة غدا الخميس بمستغانم لحساب دور ربع النهائي لكأس العرب لذاتالفئة ستكون "ديربي مغاربي مثير".و قال رومان خلال ندوة صحفية أن " المنتخب الجزائري سيواجه منتخب تونس القوي والذي يمتلك خبرات كبيرة" مضيفا " أعتقد أن النسبة متساوية لكل منتخب في تحقيق الفوز, المنتخبان يمتلكان نقاط قوة وضعف بطبيعة الحال".وتقام مباراة ربع النهائي بين المنتخبين الجزائري والتونسي يوم غد الخميس (30ر16) بمستغانم وتليها مباراة المنتخب اليمني والسوداني لذات الدور (00ر20).و كان المنتخب الجزائري للناشئين (أقل من 17 سنة) قد تأهل بعد تصدره للمجموعة الأولى بعد تحقيقه لثلاث انتصارات ضد فلسطين والسودان والإمارات العربية المتحدة, فيما تأهل المنتخب التونسي عن المجموعة الثانية بعد احتلاله للمركز الثاني متقدما عن المنتخب الليبي بقاعدة اللعب النظيف.ر/زهو