وزير الدفاع يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالشرق الأدنى

التقى وزير الدفاع الوطني عماد مميش، ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالشرق الأدنى "باربارا ليف"، التي تؤدي زيارة إلى تونس يومي 29 و30 أوت الجاري، في إطار جولة في بعض البلدان العربية.





وتناول اللقاء، جملة من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التهديدات العابرة للقارات والتهديدات المباشرة في المنطقة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.وأبرز الوزير، أهمية التحديات الأمنية الإقليمية والرهانات الإقتصادية التي تعيشها تونس في ضوء هذه التهديدات، مثمنا التعاون القائم بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الأمن والتنمية، بما يمكن من تدعيم القدرة على مواجهة هذه التحديات، ويساهم في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.ونوهت الضيفة من جانبها، بالمستوى الذي بلغه التعاون العسكري التونسي الأمريكي القائم، معبرة عن إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة دعم تونس حتى تتمكن من رفع تحدياتها التنموية والأمنية.