بنزرت: انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم برأس الجبل بإشراف وزير الشؤون الدينيّة

أعطى وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، اليوم الأحد، إشارة انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته التي تحتضنها مدينة راس الجبل من ولاية بنزرت وتضمُّ 40 متباريا من جميع ولايات الجمهورية.





وأكّد وزير الشؤون الدينية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنّ كلّ أوجه رعاية كتاب الله العزيز تبقى من مشمولات الوزارة التي ما انفكت تشجّع كلّ المبادرات الوطنية والجهوية والمحلّية لحفظ كتاب الله العزيز ومن أبرزها تظاهرة رأس الجبل بالتعاون مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، والتي تحظى للمرّة الأولى تحظى بإشراف وزير الشؤون الدينية بعد 54 عاما من النشاط.واعتبر أن تربية الناشئة على حفظ كتاب الله العزيز إضافة إلى فهم مراميه من شأنه تعزيز الانتماء إلى الأمّة العربية الإسلامية، وخدمة قضاياها العادلة على غرار الحقّ الفلسطيني، لا سيما وقد تزامن انطلاق المسابقة اليوم مع الذكرى الأربعين لاستقبال أولى البواخر التي أقلّت الدفعة الأولى من أبطال فلسطين بميناء بنزرت.ولاحظ وزير الشؤون الدينية أنّ" وجوده اليوم مُحاطًا بأهل القرآن شيبا وشبابا، هو أفضل ردّ على حملات التشويه الخائبة التي لم تزد إلّا إصرارا على المضيّ قُدما في تحييد المساجد والنأي بها عن كلّ أشكال التوظيف"، بحسب قوله، مؤكدا إنفاذ القانون على كلّ من يحاول إلصاق الأدوار المشبوهة ببيوت الله مهما "تستّر بفصائل حزبية أو تدثّر بهياكل نقابية"، وفق تعبيره.وشارك الوزير الأهالي في موكب مهيب "لخرجة القرّاء" الذي جاب الشوارع انطلاقا من مقر المعتمدية ووصولا إلى جامع القرية، حيث أعطى الوزير إشارة انطلاق المسابقة قبل زيارة معرض للكتاب ضمّ نفائس الكتب التي كانت معتمدة في مناهج التعليم الزيتوني.يُشار إلى أنّ المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم تندرج في إطار فعاليات التظاهرة الوطنية ليوم القرآن الكريم برأس الجبل في دورته 54 (2022-1968)، التي تحمل اسم الشّيخ المرحوم محمد الصادق بو فحجة، والتي كانت انطلقت منذ يوم الأحد الماضي، تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية وبرعاية الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، بمشاركة 500 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات وما يزيد عن السبعين سنة.كما شمل برنامج التظاهرة إلى جانب المسابقات القرآنية تقديم عدد من المحاضرات العلمية القيّمة، ومعرضا للتعريف بأعلام مدينة راس الجبل، ومعرضا للخط العربي وورشة تطبيقية لفن الخط العربي، وحفلا تنشيطيا انشاديا وثقافيا للتلاميذ والأولياء بساحة جامع القرية، وحفل تكريم شمل ثلّة من المربين الذين أُحيلوا على شرف المهنة.كما أعدّت لجنة تنظيم المسابقة مجموعة من الجوائز التشجيعية للمتفوّقين تتمثل الجائزة الأولى في عمرة، والجائزة الثانية في مبلغ ألف دينار ، أمّا الجائزة الثالثة فتتمثل في مبلغ 750دينار ، علاوة على مجموعة من الجوائز المالية الأخرى، وتكريم شامل لتحفيز جميع المشاركين.