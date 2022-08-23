قفصة: إلغاء الدّورة 33 لمهرجان المناجم بالمتلوي بسبب عدم صلوحية مسرح الهواء الطلق لإستقبال الجمهور أو لإقامة العروض

قرّرت الهيئة المديرة لمهرجان المناجم بالمتلوي من ولاية قفصة، مساء أمس الإثنين، إلغاء فعاليات الدورة 33 لهذا المهرجان بسبب عدم صلوحية فضاء مسرح الهواء الطلق بالمدينة، المُخصّص لإحتضان عروض المهرجان.





وقال عضوء هيئة المهرجان المُكلف بالإعلام على الهوشاتي، اليوم الثلاثاء، أنّ الهيئة قرّرت عدم تنظيم المهرجان الصيفي بالمتلوي في نسختها ال 33 بعد أن تلقّت إحترازات من البلدية ومن الحماية المدنية بعدم صلوحية فضاء مسرح الهواء الطلق وغياب شروط سلامة الجمهور به، مُضيفا أن عدم توفّر فضاء بديل لإحتضان عروض المهرجان لم يسمح لهيئة المهرجان بالإبقاء على هذه التظاهرة.ومن ناحيته، أوضح رئيس بلدية المتلوي عمّار ميساوي أنّ إستغلال أي منشأة ثقافية أو رياضية يخضع لموافقة مُسبقة من الحماية المدنية، التي قام فريق تابع لها بمُعاينة فضاء مسرح الهواء الطلق بالمدينة وتبيّن لهم أن هذه المُنشأة "لا تتوفّر على شروط السلامة وأنها آيلة للسقوط وأنه توجد تشققات بمدارجها"، وبالتالي فهي منشأة غير صالحة لإستقبال الجمهور أو لإقامة العروض.وبرمجت بلدية المتلوي منذ سنة 2017 مشروعا لتهيئة مسرح جديد للهواء الطلق ومسبح بلدي، وهي تُعوّل على شركة فسفاط قفصة لتمويل هذا المشروع ضمن برنامج ضبطته هذه الشركة بهدف دعم العمل التنموي والبلدي بولاية قفصة وأُنجز قسطه الأوّل خلال الفترة 2014 / 2016 .وقال رئيس بلدية المتلوي في هذا السياق أن تمويل بناء مسرح للهواء الطلق ومسبح جديدين بالمدينة، سيكون ضمن القسط الثاني لبرنامج الشركة وأنّه لن يتأخر حسب "وعود من مسؤولي هذه الشركة", حسب قوله.وكان يُفترض أن تُقام الدورة 33 لمهرجان المناجم بالمتلوي خلال شهر أوت الجاري، التي سعى السّاهرون عليها على برمجة ما لا يقلّ عن 12 عرضا فنّيا وموسيقيا ومسرحيا بالإضافة إلى عروض خاصّة بالأطفال، حسب ما بيّنه عضو هيئة المهرجان علي الهوشاتي.