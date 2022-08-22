اقبال الرواتبي مدربا جديدا لنجم المتلوي


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 14:26 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن نجم المتلوي عن تعيين اقبال الرواتبي مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم، خلفا لشاكر مفتاح.


وأورد نجم المتلوي في بيان على صفحته الرسمية، أنّ الهيئة المديرة توصلت إلى الاتفاق مع المدرب إقبال الرواتبي للاشراف على تدريب فريق الاكابر للموسم الرياضي 2023/2022"
وذكر البيان أن رياض الحضري سيكون مدربًا مساعدًا للرواتبي في مهمته الجديدة، بجانب تواجد ياسين بن نصر كمعد بدني، وشكري زيدي كمدرب للحراس.
وأورد "سوف يتولى اليوم الإثنين، رياض الحضري تدريب الفريق إلى حين قدوم المدير الفني غدًا الثلاثاء".


تجدر الإشارة إلى أن المدرب إقبال الرواتبي كان قد أعلن منذ نحو أسبوعين استقالته من تدريب النجم الساحلي، وذلك بعد تجربة قصيرة مع فريق جوهرة الساحل.


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