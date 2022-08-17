بطولة افريقيا للاواسط للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره النيجيري 3-صفر


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 19:38قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمكن المنتخب الوطني التونسي للاواسط للكرة الطائرة من تحقيق الفوز على نظيره النيجيري بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-21 و 25-18 و 25 -23 مساء اليوم الاربعاء بقاعة توفيق بوهيمة برادس في اطار منافسات الجولة الثالثة (المجموعة الاولى) من بطولة افريقيا للعبة و المقامة تونس من 13 الى 23 اوت الجاري.


وانهى المنتخب التونسي بفضل هذا الفوز الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى.
وفي ما يلي برنامج مباريات الدور الثاني لبطولة افريقيا للامم للاواسط للكرة الطائرة :


روزنامـــة الــدور الثـــاني :
- الخميس 18 اوت 2022 : يوم راحة لكل الفرق
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-الجمعة 19 اوت 2022 : الدور ربع النهائي
-(مباراة 1) -تونس اول مجموعة (ا) / رواندا رابع مجموعة (ب)
-(مباراة 2) -مصر اول مجموعة (ب) / المغرب رابع مجموعة (ا)
-(مباراة 3) -نيجيريا ثاني مجموعة (ا) / ليبيا ثالث مجموعة (ب)
-(مباراة 4) -الكامرون ثاني مجموعة (ب) غمبيا ثالث مجموعة (ا)

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