باجة: تزويد مناطق الطرايشية والجمايلية وبوقرنونة بنفزة بالماء الصالح للشراب سيتحسن انطلاقا من الليلة (مدير اقليم الصوناد)

افاد مدير اقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بباجة وليد الزيدى، اليوم الثلاثاء، بان وضعية تزويد مناطق الطرايشية والجمايلية وبوقرنونة بمعتمدية نفزة بالماء الصالح للشراب ستتحسن انطلاقا من الليلة، مشيرا الى انه تم القيام بحضيرة اشغال كبرى للصيانة ولحل الاشكاليات في التزود التى تعرفها هذه المناطق.وبين في تصريح ل"وات" ان الاشكاليات التى ادت الى انقطاع الماء او ضغف وصوله لمتساكنى هذه المناطق تتمثل في تكلس القنوات اضافة الى اعطاب كهربائية بمحطة الضخ وضعف الموارد المائية، وهو ما اثر على امتلاء الخزانات وعلى تزويد الحرفاء خاصة في اطراف الشبكات والمناطق المرتفعة، مشددا على ان الشركة تعمل باستمرار لحل هذه الاشكاليات وعدم تكرار هذه الاعطاب.وكان سكان هذه المناطق وخاصة سكان منطقة الطرايشية قد عبروا عن غضبهم واحتجوا على خلفية معاناتهم بسبب حالة العطش التى يعيشونها منذ اسابيع.