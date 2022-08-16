إمضاء إتفاقية شراكة لتمكين متكوني مراكز التكوين المهني من التمتع ببطاقة متكون رقمية

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تم أمس الإثنين بمقر الديوان الوطني للبريد إمضاء اتفاقية شراكة بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والديوان الوطني للبريد تهدف إلى تمكين المتكونين بمختلف مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني من التمتع ببطاقة متكون رقمية.و تولى الرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي و المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان التوقيع على هذه الاتفاقيةالتي تندرج في إطار رقمنة الخدمات الإدارية والتشجيع على الدفع الرقمي.وتمكن بطاقة المتكون الذكية المتكونين من النفاذ إلى الخدمات التي توفرها مؤسسات التكوين المهني بصفة رقمية على غرار خدمة المطعم والمبيت والمشاركة في التظاهرات الثقافية والأنشطة الرياضية، فضلا عن تمتيعهم بالعديد من الخدمات الرقمية على غرار بطاقة مسبقة الدفع للإنتفاع وبصفة إلكترونية بمختلف الخدمات ذات العلاقة بالتكوين المهني.وتتمثل الخدمات ذات العلاقة بالتكوين المهني التي من الممكن أن ينتفع بها المتكون باستعمال بطاقة متكون، بالخصوص في دفع معاليم التسجيل ومعاليم الإمتحانات وتنزيل المنح وغيرها من الخدمات، كما تمكن هذه البطاقة مستعمليها من القيام بمختلف عمليات الدفع عبر القنوات الرقمية على غرار الدفع بالانترنات والهاتف الجوال وآلات الدفع الطرفية.ومن جهة أخرى سيتم بموجب هذه الإتفاقية تطوير تطبيقات وحلول لرقمنة الخدمات التي تقدمها الوكالة التونسية للتكوين المهني لفائدة منظوريها.