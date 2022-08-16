وحدات الحرس تنقذ 80 مهاجرا غير نظامي من الغرق (المتحدث باسم الحرس)


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 14:20قراءة: 0 د, 27 ث
      
قامت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والشمال، ليلة البارحة، بنجدة وإنقاذ 80 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق المتحدت الرسمي باسم الحرس الوطني، الذي أكد أيضا أن هذه الوحدات أحبطت خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.


وأضاف ذات المصدر، في بلاغ على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن 35 من بين هؤلاء المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة.

وقال المتحدث باسم الحرس إن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات منزل تميم وجرجيس وقرقنة والمهدية ضبطت 11 شخصا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، مضيفا أنها حجزت مبلغا ماليا وزورقا مطاطيا ومضخات هوائية.



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