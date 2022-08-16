مستقبل سليمان يجري تربصا تحضيريا بداية من يوم 22 اوت الجاري بحمام بورقيبة


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 14:29قراءة: 0 د, 24 ث
      
افاد المستقبل الرياضي بسليمان ان فريق الاكابر سيدخل في تربص تحضيري لمدة عشرة أيام بمنطقة حمام بورقيبة ( الشمال الغربي التونسي) بداية من يوم 22اوت 2022 .
وكانت تمارين فريق الأكابر انطلقت منذ 10 ايام تحت اشراف الإطار الفني للفريق المتركب من ماهر القيزاني ( مدرب اول) ومساعده محمد القيزاني و حسين الحضري كمعد بدني و حكيم الدريدي ( مدرب حراس ).

ويذكر ان مستقبل سليمان انتدب المهاجم أحمد العمري 23 سنة في صفقة إنتقال حر قادما من الملعب التونسي.

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