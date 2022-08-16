مستقبل سليمان يجري تربصا تحضيريا بداية من يوم 22 اوت الجاري بحمام بورقيبة

افاد المستقبل الرياضي بسليمان ان فريق الاكابر سيدخل في تربص تحضيري لمدة عشرة أيام بمنطقة حمام بورقيبة ( الشمال الغربي التونسي) بداية من يوم 22اوت 2022 .
وكانت تمارين فريق الأكابر انطلقت منذ 10 ايام تحت اشراف الإطار الفني للفريق المتركب من ماهر القيزاني ( مدرب اول) ومساعده محمد القيزاني و حسين الحضري كمعد بدني و حكيم الدريدي ( مدرب حراس ).
ويذكر ان مستقبل سليمان انتدب المهاجم أحمد العمري 23 سنة في صفقة إنتقال حر قادما من الملعب التونسي.
وكانت تمارين فريق الأكابر انطلقت منذ 10 ايام تحت اشراف الإطار الفني للفريق المتركب من ماهر القيزاني ( مدرب اول) ومساعده محمد القيزاني و حسين الحضري كمعد بدني و حكيم الدريدي ( مدرب حراس ).
ويذكر ان مستقبل سليمان انتدب المهاجم أحمد العمري 23 سنة في صفقة إنتقال حر قادما من الملعب التونسي.
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