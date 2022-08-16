نجم المتلوي يتعاقد مع اللاعب وسيم زغدود و الحارس قصي التليلي


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 14:36قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلن نجم المتلوي اليوم التعاقد مع متوسط ميدان " وسيم زغدود" لمدة موسمين.
يذكر أنّ اللاعب وسيم زغدود صاحب الـ 29 عاما كان قد تقمص تواليا أزياء جمعية اريانة و الملعب الصفاقسي و أولمبيك سيدي بوزيد و اتحاد تطاوين، كما خاض تجربة احترافية في السعودية مع نادي الصقور.


كما أعلن النادي في ذات السياق عن انتداب حارس المرمى " قصي التليلي " لمدة 5 مواسم .

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