نجم المتلوي يتعاقد مع اللاعب وسيم زغدود و الحارس قصي التليلي

أعلن نجم المتلوي اليوم التعاقد مع متوسط ميدان " وسيم زغدود" لمدة موسمين.يذكر أنّ اللاعب وسيم زغدود صاحب الـ 29 عاما كان قد تقمص تواليا أزياء جمعية اريانة و الملعب الصفاقسي و أولمبيك سيدي بوزيد و اتحاد تطاوين، كما خاض تجربة احترافية في السعودية مع نادي الصقور.كما أعلن النادي في ذات السياق عن انتداب حارس المرمى " قصي التليلي " لمدة 5 مواسم .