استقالة المدرب سامي الطرابلسي من تدريب نادي السيلية القطري

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أعلن المدرب التونسي سامي الطرابلسي استقالته من تدريب نادي السيلية القطري، وذلك عقب تكبد فريقه الخسارة الثانية على التوالي أمام قطر بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة من البطولة القطرية.وأصدر الطرابلسي الاثنين بيانا نقلته قناة الكأس القطرية قال فيه: "بعد سنوات من العمل في فريق أصبح عائلتي، أعلن انسحابي من تدريب نادي السيلية".وأضاف "لم يكن القرار سهلا، لكن أعتقد أن الوقت قد حان لوضع حدا لهذه المسيرة التاريخية التي عشت خلالها بين مسؤولين آمنو بقدرات الفريق".وتابع: "طوال هذه المواسم كنت حريصا على مساعدة الفريق وأخلصت في العمل وبفضل مجهودات كل أفراد النادي حققنا نتائج تاريخية جعلت النادي من الفرق التي تنافس بقوة في البطولة".