استقالة المدرب سامي الطرابلسي من تدريب نادي السيلية القطري


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 10:59قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلن المدرب التونسي سامي الطرابلسي استقالته من تدريب نادي السيلية القطري، وذلك عقب تكبد فريقه الخسارة الثانية على التوالي أمام قطر بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة من البطولة القطرية.


وأصدر الطرابلسي الاثنين بيانا نقلته قناة الكأس القطرية قال فيه: "بعد سنوات من العمل في فريق أصبح عائلتي، أعلن انسحابي من تدريب نادي السيلية".
وأضاف "لم يكن القرار سهلا، لكن أعتقد أن الوقت قد حان لوضع حدا لهذه المسيرة التاريخية التي عشت خلالها بين مسؤولين آمنو بقدرات الفريق".


وتابع: "طوال هذه المواسم كنت حريصا على مساعدة الفريق وأخلصت في العمل وبفضل مجهودات كل أفراد النادي حققنا نتائج تاريخية جعلت النادي من الفرق التي تنافس بقوة في البطولة".

..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251423



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 16 أوت 2022 | 18 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:12 16:09 12:31 05:37 04:02
Babnet
37°
Babnet38°Babnet% 26:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2845°-2939°-2832°-2733°-26
  • Avoirs en devises
    23876,4

  • (15 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22674 DT        1$ =3,13437 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 aout)   918,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   