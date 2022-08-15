يخرب جسد شقيقه بالطعنات حتى الموت... لهذا السبب

أوقف اليوم أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة كهل اقدم ليلة أمس على قتل شقيقه بعد تخريب جسده بالطعنات بسكين بسبب خلافات حول الميراث الذي تركه لهما والدهما بولاية سوسة .وقد أذنت النيابة العمومية برفع جثة الضحية لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة في حين تم الاحتفاظ بالمتهم من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.