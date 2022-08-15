يخرب جسد شقيقه بالطعنات حتى الموت... لهذا السبب


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 21:15قراءة: 0 د, 18 ث
      
أوقف اليوم أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة كهل اقدم ليلة أمس على قتل شقيقه بعد تخريب جسده بالطعنات بسكين بسبب خلافات حول الميراث الذي تركه لهما والدهما بولاية سوسة .


وقد أذنت النيابة العمومية برفع جثة الضحية لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة في حين تم الاحتفاظ بالمتهم من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251404



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 15 أوت 2022 | 17 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:13 16:09 12:31 05:36 04:01
Babnet
28°
Babnet40°Babnet% 69:الرطــوبة
تونــسBabnet28°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
40°-2838°-2943°-3042°-2933°-27
  • Avoirs en devises
    23876,4

  • (15 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,22674 DT        1$ =3,13437 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 aout)   918,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   