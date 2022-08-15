كريم التواتي مدربا جديدا للنادي الرياضي البنزرتي

أعلن النادي الرياضي البنزرتي عن تعيين كريم التواتي مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم، خلفا لسامي القفصي.وأورد النادي الرياضي البنزرتي على صفحته الرسمية "إتفقت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي بصفة رسمية مع المدرب كريم التواتي لتدريب الفريق".يذكر أنّ كريم التواتي صاحب الـ 37 عاما سبق له أن شغل خطة مدرب مساعد في النادي البنزرتي في موسمي 2019 - 2020 و 2020 - 2021، قبل أن يخوض الموسم الماضي تجربة خارج حدود الوطن مع النصر الليبي.