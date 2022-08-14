ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 14 لمهرجان قبلي الدولي الصيفي

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خصصت الندوة الصحفية التي انتظمت، صباح اليوم الاحد، بمقر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي، لتسليط الضوء على برنامج الدورة 14 لمهرجان قبلي الدولي الصيفي االذي ستنطلق سهراته الفنية يوم غد الاثنين لتتواصل الى 28 اوت الجاري.وأوضحت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية، لمياء رحيم، أن المهرجان يعود للانتظام عقب الاحتجاب لمدة سنتين متتاليتين جراء الوضع الوبائي الذي مرت به البلاد، وسيسعى للاسهام مجددا في تاثيث المشهد الثقافي في الجهة بسلسلة من العروض الفنية التي ستتواصل لاول مرة على امتداد اسبوعين.وسيتم، خلال هذين الاسبوعين، تنظيم 12 سهرة فنية بالفضاء الخارجي لدار الثقافة ابن الهيثم بمدينة قبلي ينشطها عدد من ألمع الوجوه الفنية بالبلاد سواء في الغناء الطربي أو الموسيقى الشبابية "الراب" أو الفن الرابع، وفق ما أكدته لمياء رحيم التي قالت إن الدورة الحالية ستكون استثنائية بكل المقاييس إذ سيستضيف المهرجان عددا هاما من العروض القيمة التي ستلبي اذواق كافة الشرائح العمرية، فضلا عن عدد من العروض الداعمة للمواهب الشبابية بالجهة.من جهته، أكد مدير الدورة، بسام بن حمادي، أن عودة المهرجان بعد سنتين من التوقف جراء جائحة كورونا حفز القائمين على التظاهرة إلى برمجة عدة عروض ضخمة رغم الصعوبات المتعددة التي اعترضتهم وخاصة منها الصعوبات المالية في ظل غياب شركات الدعم والمستشهرين.وأوضح بسام بن حمادي انه أمكن بتظافر جهود كافة المتدخلين في هذه التظاهرة، وبالتعاومن مع السلط الامنية والقائمين على القطاع الصحي، تهيئة فضاء ملائم بدار الثقافة ابن الهيثم بقبلي بامكانه استيعاب عدد لا باس به من المتفرجين.وأكد، بالمناسبة، أن غياب فضاء وظيفي ملائم للسهرات الكبرى بولاية قبلي يعتبر من أبرز الاشكاليات التي لا تزال تعترض القائمين على مختلف التظاهرات الثقافية بالجهه، داعيا الجمهور الى الاسهام في انجاح المهرجان عبر مواكبة العروض المجانية والعروض التي يتم الدخول لها بمقابل نظرا لتكلفتها الباهضة التي تتراوح بين 20 و50 الف دينار.وستنطلق كل العروض المبرمجة في حدود الساعة العاشرة ليلا، وستفتتح مساء غد الاثنين بسهرة فنية تحييها الفنانة أمينة فاخت، وسيكون رواد هذه التظاهرة على موعد في سهرة يوم الثلاثاء مع الفنان الليبي احمد السكوني، في حين تخصص سهرة يوم الاربعاء 17 اوت لعروض سيرك "اقاسيرك" .وتتواصل عروض هذه الدورة يوم الخميس المقبل مع الفن الشبابي وعرض دي جي موميتو، ليكون الموعد في سهرة يوم الجمعة مع العروض الموسيقية الجهوية التي ستؤمنها مجموعة بولبابة كارم، والفنانة ايناس بنسعيد، ثم تكون سهرة يوم 20 اوت مخصصة للفن الرابع بعرض مسرحية"Une Fois" .وتتواصل عروض الدورة في اليوم الموالي مع سهرة فنية دولية تؤمنها مجموعة فنية من ليبيا ليكون رواد هذا المهرجان على موعد في سهرة يوم 22 اوت مع عرض نجوم الزردة.ويتضمن برنامج المهرجان ايضا سهرة فنية يوم 24 اوت لابن الجهة سهيل الحافي، إضافة إلى عرض مسرحية "فيزا" لكريم الغربي يوم 26 اوت، يليها يوم 27 من نفس الشهرعرض لفنان الراب الشاب كازو ليكون الاختتام يوم 28 اوت بعرض مسرحية "نموت عليك" للمين النهدي.