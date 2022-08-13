وحدات الحرس تنقذ 184 مهاجرا غير نظامي من الغرق

أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط والشمال والجنوب، ليلة البارحة، 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ عدد 184 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي بام الإدارة العامة للحرس الوطني.وأضاف ذات المصدر، في بلاغ نشره اليوم السبت على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن 119 من هؤلاء المهاجرين (184) يحملون جنسيات إفريقية مختلفة.كما أشار إلى تمكن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات المنستير والمهدية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص كانوا "بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة".