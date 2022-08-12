التونسي ديلان برون ينضم لنادي ساليرنيتانا الايطالي

اعلن نادي ساليرنيتانا الايطالي اليوم الجمعة عن انتداب مدافع المنتخب الوطني التونسي ديلان برون الى غاية جوان 2025.واوضح النادي المنتمي لبطولة الدرجة الاولى الايطالية لكرة القدم على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات انه توصل الى اتفاق مع فريق ماتز الفرنسي من اجل ضم اللاعب ديلان برون.يذكر ان برون سبق له اللعب لفائدة اندية شاموا نيوغاتيس الفرنسي وغنتواس البلجيكي وملاتز الفرنسي كما شارك في 35 مباراة مع المنتخب التونسي.ويلتحق ديلان برون بزميله وجدي كشريدة ضمن تشكيلة الفريق الايطالي.