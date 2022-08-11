الملعب التونسي يتعاقد مع اللاعب أسامة السهيلي لموسمين


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 19:22قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الملعب التونسي اليوم الخميس عن اتمام اجراءات التعاقد مع المدافع الايسر السابق للاولمبي الباجي أسامة السهيلي.
وأورد فريق باردو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنّ مدة عقد اللاعب أسامة السهيلي صاحب الـ 25

عاما حددت بموسمين.
يذكر ان الملعب التونسي تمكن من العودة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب عام واحد من نزوله.

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