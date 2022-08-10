رئيس الجمهورية يستقبل نجلاء بودن


Publié le Mercredi 10 Août 2022 - 20:01قراءة: 0 د, 19 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وتناول اللقاء سير العمل الحكومي بوجه عام وسير بعض المرافق العمومية، كما تم التركيز على الإخلالات التي تعيق تنفيذ جملة من القرارات.

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة التكامل والتنسيق المتواصل في كل القطاعات تحت إشراف رئاسة الحكومة.



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