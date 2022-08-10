معرض بنزرت الدولي يحتضن فعاليات الدورة الثانية للمعرض الوطني للصناعات التقليدية من 12 الى 21 اوت

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تستأنف ولاية بنزرت تنظيم فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته الثانية بين 12 و21 اوت الجاري بفضاء معرض بنزرت الدولي بالمنطقة السياحية سيدي سالم، وذلك بعد ان تم حجبه السنة الماضية بسبب تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للصناعات التقليدية جمال الدين الرياحي "وات".وأوضح الرياحي ان المعرض يتنزل في عمق الاستراتيجية الوطنية والجهوية لتثمين خصوصيات مختلف الولايات ومنها ولاية بنزرت في مجال الصناعات التقليدية، وهو يهدف الى خلق مساحات إضافية للحرفيين والحرفيات للاقتراب فيما بينهم ومن المستهلك وترويج ابداعاتهم علاوة على المساهمة الفاعلة في مزيد تنشيط الحركة التجارية والسياحية بالجهة خلال الموسم الصيفي.وتم هذه السنة تخصيص 4 فضاءات كبرى للعرض، حيث خصص فضاء أول للحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية وهو يضم ما لا يقل عن 80 عارضا من اكثر من 16 ولاية، وفضاء ثان مخصص لاكثر من 6 عارضين يمثلون منطقة إقليم الشمال للصناعات التقليدية وهي ولايات سليانة والكاف وباجة بمساحة تعادل 12 مترا مربعا لكل جهة وذلك تحت شعار "فضاء التمييز الإيجابي"، بينما تم تخصيص الفضاء الثالث للباعثين الجدد في مجالات الصناعات التقليدية، وخصص فضاء رابع لهياكل المساندة من إدارات ومصالح عمومية وغيرها.يشار الى ان المعرض ينتظم بدعم من وزارة الاشراف وبالشراكة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع بقية المصالح المتدخلةيذكر ان المعرض سيكون مفتوحا للعموم كامل انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال الى الساعة منتصف الليل بحسب تأكيد ذات المصدر