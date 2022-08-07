بنزرت: تسجيل وفاة 3أشخاص  غرقا يوم السبت بشاطئي الميناء بغار الملح وسيدي غريب بسجنان

شهدت جهة بنزرت يوم أمس السبت وفاة 3 أشخاص غرقا، بشاطئي الميناء بغار الملح وسيدي غريب بسجنان، بحسب ما أفاد به العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت.وأوضح المصدر ذاته لمراسل وات بالجهة، أن اثنين من الاشخاص المتوفين غرقا هما شقيقان، الاول ولد يبلغ من العمر 7سنوات والثاني بنت تبلغ من العمر 8 سنوات وهما أصيلا المدينة الجديدة ، كانا قدما للاستجمام رفقة ابويهما بشاطئ الميناء بغار الملح. وبين أن الطفلين توفيا نتيجة توقف قلبي رئوي، رغم محاولات انقاذهما واسعافهما من قبل مصالح الحماية المدنية والصحية والتدخل السريع لمصالح الحرس البحري.واضاف المدير الجهوي للحماية المدنية ان حالة الوفاة غرقا الثالثة التي سجلت أمس بالجهة تتعلق بشاب أصيل ولاية القيروان ويبلغ من العمر 31سنة كان غرق بشاطئ سيدي غريب بسجنان وهو شاطئ غير محروس .وجدد المصدر نفسه دعوة عموم المصطافين لرفع درجة اليقظة الذاتية والابتعاد عن المجازفة او السباحة في الاماكن غير المحروسة والخطرة ، كما دعا الاولياء لمزيد الانتباه للاطفال والسباحة بالقرب من اماكن تمركز السباحين المنقذين .