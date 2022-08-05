التغطية الاجتماعية لقطاعي الفلاحة والصيد البحري محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 14:12قراءة: 0 د, 27 ث
      
خصصت جلسة عمل، اليوم الجمعة، جمعت وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد، للنظر في سبل توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.


ونقل بيان صادر عن الوزارة أن هذه الجلسة تمحورت حول تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد التونسي لا سيما في منظومة الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري بما يتيح توسيع التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات لفائدتهم.

كما تطرق الطرفان، خلال الجلسة، إلى وضعية صغار الفلاحة والبحارة وآليات مرافقتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



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