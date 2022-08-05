استعدادا لمونديال الكرة الطائرة: المنتخب التونسي يدخل في تربص داخلي الى غاية 19 أوت


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 14:34قراءة: 0 د, 43 ث
      
دخل المنتخب التونسي للكرة الطائرة، أمس الخميس، في تربص داخلي بقاعة رادس متعددة الاختصاصات، يتواصل الى غاية 19 أوت الجاري، وذلك استعدادا لبطولة العالم التي ستحتضنها بولونيا و سلوفينيا من 26 اوت الجاري الى 11 سبتمبر المقبل.


واستدعى الاطار الفني للمنتخب تحت اشراف المدرب أنطونيو جاكوب 15 لاعبا لهذا التربص هم: خالد بن سليمان، و رامي بنور، وصدام الهميسي، وعمر العقربي، و سليم مباركي، واحمد القاضي، والياس القارمصلي، و محمد علي بن عثمان، وايمن بوقرة، وحمزة نقة، وياسين عبدالهادي، وعلي بنقي، و ايمن الرديسي، و حمزة حفيظ، و الطيب القربصلي .
وينتتظر أن يخوض المنتخب التونسي بداية من 19 أوت تربصا خارجيا ببولونيا، سيتخلله عدة مقابلات ودية قبل انطلاق منافسات بطولة العالم.
يذكر أنّ المنتخب التونسي سيتبارى في الدور الأول من منافسات بطولة العالم مع بورتوريكو في 27 أوت ومع أوكرانيا في 29 أوت و مع صربيا في 31 من الشهر ذاته.




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