الاتحاد العام لطلبة تونس يتقدم بحملة من المطالب للنظر فيها بمجلس الجامعات يوم 8 أوت الجاري

تقدم الاتحاد العام لطلبة تونس بجملة من المطالب قصد النظر فيها في اجتماع مجلس الجامعات المزمع عقده يوم 8 أوت الجاري ، وفق ما اعلنه الاتحاد في رسالة وجهها الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.
وشملت هذه المطالب التوجيه واعادة التوجيه والمشروع المنظم للاجازات الموحدة وقطاع الحقوق وشروط الإسعاف.
ودعا الاتحاد في نص المراسلة التي نشرها على حساب صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، على تمكين الطلبة من دورة أخرى أو دورتين في اجتياز مناظرة إعادة التوجيه، معتبرا أن الاجراء يهدف الى تلبية طلبات الطلبة بعد فشلهم في إجتياز مناظرة إعادة التوجيه في دورتي مارس 2021 و مارس 2022 لدراسة شعبة معينة نتيجة عدم تمكنهم من تحصيل فارق يقل عن 0.50 نقطة عن الطلبة المقبولين.
وطالبت المنظمة الطلابية بإعادة النظر في قانون إعادة التوجيه وتمكين الطلبة من ثلاث فرص على الأقل حتى يتمكنوا من دراسة الشعبة التي يريدونها ليمارسوا لاحقا المهن التي يحلمون بها.
كما نادت بضرورة تمكين الطلبة الذين اتموا الترسيم مرتين مع سنة بيضاء من حقهم في اعادة التوجيه عبر الملفات باعتبار ان بعضهم تتكون لديهم قناعة في عدم القدرة على تحقيق تطلعاتهم بسبب دراسة الشعبة السابقة.
أما بخصوص المشروع المنظم للإجازات الموحدة، فقد دعت الى عدم اعتماد العدد الإقصائي الذي ينجر عن تطبيقه في بعض الكليات رسوب الطلبة في حالة حصول بعضهم على معدل 12 نتيجة عدم تحصلهم على 8/20 في مادة حتى وان لم تكن رئيسية.
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واقترح الاتحاد العام لطلبة تونس في ما يخص الماجستير، توسيع دائرة المنتفعين بالماجستير وذلك عن طريق تمكين الطلبة من أساتذة مؤطرين في مرحلة البحث من أساتذة من نفس الإختصاص من الدراسة بكليات وجامعات أخرى.
على صعيد اخر، دعت المنظمة الى إفراد قطاع الحقوق بنظام خاص معتبرة ان نظام أمد فشل بشكل ذريع في استيعاب خريجي هذه الشعبة .
ونبهت إلى أن أغلب المناظرات تستوجب الحصول على شهادة الماجستير وتفرض شروطا وصفتها ب"المجحفة"، مطالبة بتخفيف هذه الشروط لتمكين طلبة الحقوق من اكمال التسجيل بمرحلة الماجستير .
وبخصوص الترسيم الرابع، طلب الاتحاد العام لطلبة تونس فتح التسجيل بالترسيم الرابع بالكليات في نفس آجال الترسيم العادي مع تمكين الطالب من حرية الاختيار بين النظام الحضوري و النظام غير الحضوري.
وشدد على ضرورة توحيد شروط الإسعاف بكل الكليات مع إلغاء شرط موافقة مجلس الكلية و الاقتصار فقط على الشروط المعمول بها و ذلك لثبوت ما اعتبرها حالات تشفّ حرمت عديد الطلبة من حقهم في الإسعاف .
وشملت هذه المطالب التوجيه واعادة التوجيه والمشروع المنظم للاجازات الموحدة وقطاع الحقوق وشروط الإسعاف.
ودعا الاتحاد في نص المراسلة التي نشرها على حساب صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، على تمكين الطلبة من دورة أخرى أو دورتين في اجتياز مناظرة إعادة التوجيه، معتبرا أن الاجراء يهدف الى تلبية طلبات الطلبة بعد فشلهم في إجتياز مناظرة إعادة التوجيه في دورتي مارس 2021 و مارس 2022 لدراسة شعبة معينة نتيجة عدم تمكنهم من تحصيل فارق يقل عن 0.50 نقطة عن الطلبة المقبولين.
وطالبت المنظمة الطلابية بإعادة النظر في قانون إعادة التوجيه وتمكين الطلبة من ثلاث فرص على الأقل حتى يتمكنوا من دراسة الشعبة التي يريدونها ليمارسوا لاحقا المهن التي يحلمون بها.
كما نادت بضرورة تمكين الطلبة الذين اتموا الترسيم مرتين مع سنة بيضاء من حقهم في اعادة التوجيه عبر الملفات باعتبار ان بعضهم تتكون لديهم قناعة في عدم القدرة على تحقيق تطلعاتهم بسبب دراسة الشعبة السابقة.
أما بخصوص المشروع المنظم للإجازات الموحدة، فقد دعت الى عدم اعتماد العدد الإقصائي الذي ينجر عن تطبيقه في بعض الكليات رسوب الطلبة في حالة حصول بعضهم على معدل 12 نتيجة عدم تحصلهم على 8/20 في مادة حتى وان لم تكن رئيسية.
واقترح الاتحاد العام لطلبة تونس في ما يخص الماجستير، توسيع دائرة المنتفعين بالماجستير وذلك عن طريق تمكين الطلبة من أساتذة مؤطرين في مرحلة البحث من أساتذة من نفس الإختصاص من الدراسة بكليات وجامعات أخرى.
على صعيد اخر، دعت المنظمة الى إفراد قطاع الحقوق بنظام خاص معتبرة ان نظام أمد فشل بشكل ذريع في استيعاب خريجي هذه الشعبة .
ونبهت إلى أن أغلب المناظرات تستوجب الحصول على شهادة الماجستير وتفرض شروطا وصفتها ب"المجحفة"، مطالبة بتخفيف هذه الشروط لتمكين طلبة الحقوق من اكمال التسجيل بمرحلة الماجستير .
وبخصوص الترسيم الرابع، طلب الاتحاد العام لطلبة تونس فتح التسجيل بالترسيم الرابع بالكليات في نفس آجال الترسيم العادي مع تمكين الطالب من حرية الاختيار بين النظام الحضوري و النظام غير الحضوري.
وشدد على ضرورة توحيد شروط الإسعاف بكل الكليات مع إلغاء شرط موافقة مجلس الكلية و الاقتصار فقط على الشروط المعمول بها و ذلك لثبوت ما اعتبرها حالات تشفّ حرمت عديد الطلبة من حقهم في الإسعاف .
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