انطلاق التسجيل للحصول على نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي للناجحين في بكالوريا 2022

انطلقت، اليوم الخميس، عملية التسجيل للحصول على نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في بكالوريا 2022 المعنيين بهذه الدورة، عبر الارساليات القصيرة، وفق بلاغ، نشرته اليوم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".ويمكن للراغبين في التسجيل في هذه الخدمة، توجيه ارسالية قصيرة إلى الرقم 85000، بداية من اليوم، على النحو التالي : " or" ثم " فراغ" ثم " رقم البكالوريا".وسيتم يوم السبت 6 أوت الجاري، بحسب البلاغ، الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn