الاولمبي الباجي - التركيبة الكاملة للاطار الفني


Publié le Jeudi 04 Août 2022 - 14:15قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي، اليوم الخميس، عن التركيبة الكاملة للإطار الفني لصنف الأكابر لكرة القدم للموسم الرياضي (2022-2023) بقيادة محمد الكوكي.
وسيكون الى جانب محمد الكوكي، المدرب الاول، حافظ القيطوني (مساعد مدرب اول) ومحمد الابراهيمي (مساعد مدرب ثان) وبوبكر الحناشي (معد بدني اول) وسيف الله بهلول (معد بدني ثان) وعادل النفزي (مدرب حراس).

ر-هس



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