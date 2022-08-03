نابل: أنشطة متنوعة في برنامج المهرجان الوطني لمصيف الكتاب

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حرصت جمعية أحباء المكتبة الجهوية بنابل على تأثيث الدورة 29 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي انطلق أمس الثلاثاء ويتواصل الى يوم 6 أوت بشاطئ المرازقة، بمجموعة من الفقرات المتنوعة الصباحية والمسائية الموجهة خاصة للأطفال من أبرزها ورشات صباحية للمطالعة وللرسم وورشات للمطالعة الموجهة التي تعنى بموضوع البيئة بالاضافة الى تنظيم مسابقات في الإملاء بالعربية والفرنسية وعرض أشرطة مصورة حول التلوث البيئي وبرمجة وتنظيم ورشات للفنون التشكيلية التي تعنى كذلك بالتوعية البيئية.وقالت رئيسة جمعية أحباء المكتبة الجهوية بنابل ثريا ستهم في تصريح ل/وات/ " لقد حرصنا في اطار الدورة 29 لمهرجان مصيف الكتاب الذي ينتظم تحت شعار "نسائم القراءة" على اختيار شاطئ المرازقة الذي يوجد في منطقة ذات كثافة سكانية بين معتمديتي نابل والحمامات وتفتقر الى المرافق الثقافية وذاك من اجل تقريب الثقافة الى الاطفال من خلال برمجة متنوعة وثرية تستقطب الاطفال وحتى الاولياء".واشارت الى ان الجمعية بادرت بتركيز خيمتين كبيرتين على مقربة من شاطئ البحر تخصص الاولى للمطالعة والثانية للورشات والانشطة الثقافية التوعوية. كما قامت بتركيز مكتبة شاطئية داخل الخيمة فيها مجموعة من الكتب للفئة العمرية من 4 سنوات الى سن الكهول وهي متاحة لكل الوافدين على الخيمة للمطالعة على عين المكان كما يمكن اصطحاب الكتاب على شاطئ البحر.وابرزت ان برنامج المهرجان يتضمن مجموعة من الفقرات الهامة من بينها بالخصوص عرض للحكواتي وسهرة للسينما في اليوم الختامي للمهرجان الجمعة 6 اوت ستخصص للالتقاء والنقاش مع المخرج السينمائي انيس الاسود المهتم بسينما الطفل والتي سيتم في اطارها عرض لشريطي " صباط العيد" و "صابة فلوس" وذلك بهدف توفير فرصة لسكان المنطقة وللمصطافين لمشاهدة الافلام السينمائية والالتقاء بمخرجيها.ولفتت إلى أن وزارة الشؤون الثقافية دعمت المهرجان بتاثيث سهرة للسينما سباعية الابعاد وذلك بتوجيه الحافلة السينمائية للسينما سباعية الابعاد لتحط الرحال بشاطئ المرزاقة وتوفر للاطفال فرصة ثمينة وفريدة من نوعها لمشاهدة الافلام بالتقنيات سباعية الابعاد مجانا.وسيتخلل الفقرات التنشيطة والتثقيفية التوعية مجموعة من العروض التنشيطة الفنية الموسيقية والشعرية "حتى يساهم المهرجان في تحقيق الاهداف التي بعث من اجلها الا وهي تنشيط الشواطئ بالجمع بين الترفيه والافادة وتقريب الثقافة وخاصة المطالعة من الطفل والولي" على حد قول رئيسة جمعية احباء المكتبة الجهوية بنابل.م ت