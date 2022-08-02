سليانة: نحو حلحلة الإشكاليات المتعلقة بتزويد منطقة العراوة وعرقوب الزعرور والمناطق المجاورة  بمعتمدية سليانة الشمالية بالماء الصالح للشرب

انعقدت، أمس الإثنين، بمقر ولاية سليانة، جلسة عمل لحلحلة الإشكاليات المتعلقة بتزويد منطقة العراوة وعرقوب الزعرور والمناطق المجاورة بمعتمدية سليانة الشمالية بالماء الصالح للشربوذكر منسق مشاريع التنمية المندمجة بولاية سليانة كمال الصادقي في تصريح ل"وات" أنه تم فسخ الصفقة مع المقاول نظرا لعدم التزامه بتعهداته، وتم خلال الجلسة الاتفاق على إعادة إعلان طلب العروض في أقرب وقت ممكن بعد تحيين كراس الشروط، ولفت إلى أنه من المنتظر تعيين مقاول اخر في غضون 4 أشهر والشروع في الانجاز قصد تزويد جميع المناطق بالماء الصالح للشرب.وأشار الصدقاوي إلى انه تم ايضا الاتفاق على تركيز حنفية عمومية بصفة وقتية لتزويد المناطق المذكورة بالماء الصالح للشرب في انتظار اتمام بقية المشروع، علما وأن نسبة تقدم أشغال المشروع بلغت 60 بالمائة بقيمة اعتمادات جملية قدرت بحوالي مليون و33 الف دينار تم صرف 300 ألف دينار منها من قبل المقاولة المتخلية(لفائدة 230 عائلة).