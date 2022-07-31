قرار منع استعمال البلاستيك بجزيرة جربة يدخل حيز التنفيذ بداية من الاثنين 1 أوت 2022

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يدخل القرار الحكومي لمنع استعمال البلاستيك بجزيرة جربة "جربة دون بلاستيك" حيز التنفيذ بداية من يوم الاثنين 1 اوت 2022 بعد صدور قرار مشترك بين بلديات جربة الثلاث ميدون وأجيم وحومة السوق يتعلق بمنع انتاج وتوزيع ومسك الاكياس البلاستيكية بالجزيرة.وينطلق تنفيذ قرار "جربة دون بلاستيك" مرحليا من خلال التركيز كامل شهر أوت على التحسيس والتوعية، على ان يتم خلال سبتمبر واكتوبر ونوفمبر 2022 العمل على حجز المواد المشمولة بالمنع على مستوى الانتاج والتوزيع والتجار، ثم الاتجاه مع بداية شهر ديسمبر الى الردع من خلال عقوبات مالية تتراوح بين 300 والف دينار، وفق ممثل بلدية حومة السوق والعضو بهيئة تنسيق مشروع "جربة دون بلاستيك"، فوزي بوصفارة.وقد اصدرت بلديات جربة الثلاث قرارا مشتركا يتعلق بمنع انتاج وتوزيع ومسك الاكياس البلاستيكية بالجزيرة كانت قد اشتغلت على اعداده منذ سنة وتضمن منع انتاج وتوزيع ومسك الاكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتسليط خطايا على المخالفين يبلغ اقصاها الف دينار مع حجز البضاعة عند انتاج الاكياس البلاستيكية و800 دينار مع حجز البضاعة عند توزيع الاكياس البلاستيكية وحدد ادناها ب 300 دينار وحجز البضاعة ايضا عند مسك الاكياس الممنوعة بالمؤسسات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم والباعة بالاسواق الاسبوعية.وقد انطلقت بلديات جربة في وضع خطة تواصلية شملت مصنعي البلاستيك وموزعيه بالجزيرة لتوقيف انتاج الاكياس ذات الاستعمال الواحد والاتجاه نحو منتوج صحي وغير مشمول بالمنع لتنطلق في انتاجه بعد اتمام مخزونها من الاكياس الممنوعة الى جانب تكثيف العمل التحسيسي للمواطن من خلال تعليق لافتات وتنظيم تظاهرات تكون مناسبة للتذكير بقرار منع البلاستيك بالجزيرة واعتماد بدائل اخرى ومن ابرزها القفة المصنوعة من السعف احياء للصناعات التقليدية وغيرها.يشار الى حملة نظافة كانت قد انطلقت منذ بداية شهر جويلية الجاري ببلديات جزيرة جربة وشاركت فيها مكونات من المجتمع المدني.