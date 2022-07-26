تقرير جمعية شباب بلا حدود : "رصد بعض المخالفات الانتخابية لم يكن لها تأثير مباشر على نتيجة الاستفتاء"

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أشار التقرير الاولي حول "ملاحظة سيرعملية الاقتراع والفرز والاستفتاء " لجمعية شباب بلا حدود انه بالرغم من رصد بعض التجاوزات والمخالفات الانتخابية من مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية فان هذه المخالفات لاتمس من نزاهة وشفافية الانتخابات ولم يكن لها تاثير مباشر سواء على توجيه الناخب او على نتيجة الاستفتاءواضاف التقرير الذي قدمه اليوم الثلاثاء نائب رئيس الجمعية احمد علوش خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن 96 بالمائة من المكاتب التي تمت ملاحظتها دارت فيها عملية التصويت بصفة "منظمة" وذلك على اثر ملاحظة الجمعية لسير افتتاح مراكز ومكاتب الاقتراع وعمليات التصويت بالإضافة الى إجراءات الغلق والعد والفرز لاستفتاء 25 جويلية 2022 في 12 ولاية .وتطرق التقرير وفق ما افاد به نائب رئيس الجمعية الى أهمية تعزيز مراكز الاقتراع بممرات خاصة بذوي الإعاقة والاخد بعين الاعتبار ايضا الناخبين المسنين وتيسير عملية تنقلهم وادائهم لواجبهم الانتخابي فضلا عن مزيد احترام حقوق الملاحظين ودورهم في دعم نزاهة وشفافية عمليات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج وعدم التعرض لهم بمناسبة أدائهم لمهامهم.ودعا التقرير الى اجراء تقييم لاداء رؤساء وأعضاء مكاتب ومركز الاقتراع نظرا لعدم كفاءة البعض منهم والعمل على تعميق وتكثيف التاطير والتكوين الموجه لهم وتشديد عمليات الرقابة في محيط مراكز الاقتراع بهدف الحد من محاولات التاثير على الناخبين وتعزيز مجهودات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بمراقبة الحملات الانتخابية .كما أوصى التقرير وفق ذات المصدر بالعمل على تكثيف التوعية والحملات التحسيسية الموجهة الى الناخبين ولاسيما الشباب قصد تعزيز الوعي بأهمية الانتخابات والمشاركة المدنية مع العمل على وضع برامج مشتركة مع الوزارات المكلفة بالتعليم ومنظمات المجتمع المدني لتفادي مشاركة متدنية في الانتخابات القادمة.ودعا التقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى مزيد العمل على الرفع من جودة تنظيم مختلف المحطات الانتخابية القادمة واحترام حقوق الملاحظين ودورهم في دعم نزاهة وشفافية عملييات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج.وأشار التقرير الى رصد مجموعة من المخالفات تتمثل في تسجيل 7 محاولات للتاثير على الناخبين في محيط مراكز الاقتراع وقيام ناخب بالتصويت دون الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر بمدرسة امام سحنون بصفاقس وتعرض بعض الناخبين لمضايقات داخل مكتب اقتراع بمدرسة الطيب المهيري رادس واستطلاع لاراء الناخبين بمدرسة الطيب المهيري رادسوتطرق التقرير الى "عدم احترام سرية الاقتراع بنسبة بلغت 2 بالمائة" وعدم تواجد ممرات خاصة بدوي الإعاقة في 70 بالمائة من المراكز التي تمت ملاظتها من قبل جمعية شباب بلا حدود مما يمس من مبدأ التكافؤ بين المواطنين وحرمان عدد هام من المواطنين من حقهم في الانتخاب ولاسيما من ذوي الاعقاقة والمسنين.