نابل: تواصل الجهود للسيطرة على حريق هائل اندلع بوادي الوحيشي بمنطقة الفرينين بدار شعبان الفهري


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 18:07 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تواصل وحدات الحماية المدنية بنابل جهودها للسيطرة على حريق نشب بوادي الوحيشي بمنطقة الفرينين من معتمدية دار شعبان الفهري منذ منتصف نهار اليوم الاثنين، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية العميد مراد المشري في تصريح لصحفية (وات).



وبين المصدر ذاته، أن النيران أتت على مساحات هامة تجاوزت 20 هكتارا، مضيفا انه تم تأمين المساكن المجاورة للوادي بشاحنات الإطفاء لضمان سلامة الأرواح البشرية وممتلكاتهم مع مواصلة العمل للاقتراب من النيران المشتعلة بالوادي والسيطرة عليها نظرا لصعوبة التدخل بالمنطقة.


وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم تسخير أربع شاحنات من الحماية المدنية وشاحنتين من دائرة الغابات لمحاصرة ألسنة اللهب والحد من انتشارها.

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وتجدر الاشارة الى ان أعوان الحماية المدنية تمكنوا مساء امس الاحد من السيطرة على حريق هائل اندلع على مساحة 30 هكتارا من الاعشاب الجافة واشجار الكلتوس بوادي الوحيشي على مستوى بني خلاد من ولاية نابل.

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