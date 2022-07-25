منظمة الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة: 39 بالمائة من مراكز الاقتراع غير مهيأة لنفاذ الاشخاص ذوي الاعاقة

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رصدت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، جملة من النقائص تتعلق أهمها بعدم تهيئة مراكز الاقتراع لولوج الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك لدى ملاحظتها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بالدائر الانتخابية بالداخل وتقييمها لمدى تذليل الصعوبات أمام الاشخاص ذوي الإعاقة للقيام بالتصويت، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية يسري المزاتي.وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن حوالي 39 بالمائة من المراكز غير مهيأة لولوج الاشخاص ذوي الاعاقة فضلا عدم وجود لغة الإشارات وعدم احترام الأولوية، وذلك الى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم أي بعد مرور 4 ساعات على فتح مراكز الاقتراع، مفيدا في المقابل، بأن الملاحظين رصدوا توفر حفاظات براي في جميع المراكز.كما رصد ملاحظو الجمعية جملة من الاشكاليات الأخرى تتعلق 14 بالمائة منها أساسا بتأخر انطلاق عملية الاقتراع بالمكاتب.وأشار الى مشاركة 158 ملاحظا في عملية ملاحظة الاستفتاء بالنسبة للاشخاص ذوي الإعاقة منهم 144 موزعين على مراكز الاقتراع و14 بمقر المنظمة بتونس يؤمنون خدمات مركز النداء الخاص بالمنظمة لتغطية استفتاء 25 جويلية 2022 واستقبال مجموعة الملاحظات الذي كان قد انطلق منذ الساعة السابعة من صباح الاثنين.ولفت إلى أن اطلاق شبكة الملاحظين يتنزل في اطار مشروع المنظمة "من حقي نشارك" الذي انطلق في شهر جوان المنقضي ويرمي إلى تقييم ولوج ذوي الإعاقة إلى عملية التصويت ومدى تسهيل الاجراءات وتبسيطها.وللاشارة فقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11614 مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها من بينها 378 مكتب و298 مركز اقتراع بالخارج كما بلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي إلى غاية يوم 14 جويلية الجاري، 9 ملايين و278 ألف و541 ناخب تونسي وفق معطيات قدمتها هيئة الانتخابات من بينهم 50،47 بالمائة نساء و 49،53 بالمائة رجال .وانطلق فتح مراكز الاقتراع منذ الساعة السادسة صباحا ويتواصل الى حدود الساعة العاشرة ليلا ويستثنى من التوقيت بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالولايات الحدودية وهي القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة وافرادها بتوقيت خاص خلال عملية الاقتراع حيث تفتح هذه المراكز على الساعة السابعة صباحا وتغلق على الساعة السادسة مساء.ويدلي المقترعون بأصواتهم "بنعم" او "لا" على مشروع الدستور وذلك وفق الامر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد .