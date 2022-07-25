نابل: وفاة شخص وإصابة 04 آخرين إثر اصطدام قاربي ترفيه بمدخل ميناء الشاطئ القبلي بالهوارية


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 11:24 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أسفر حادث اصطدام قاربي ترفيه، جد مساء أمس الاحد، بمدخل ميناء الشاطئ القبلي بالهوارية من ولاية نابل، عن وفاة شخص وإصابة 04 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما ذكره مصدر أمني في تصريح لصحفية (وات)


وبين المصدر ذاته، صباح اليوم الاثنين، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالهوارية لتلقي الإسعافات اللازمة ليتم تحويلهم إلى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل لاستكمال العلاج.

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