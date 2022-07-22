الداخلية: تمديد توقيت العمل بفضاء المواطن بالعاصمة لتحسين جودة الخدمات الإداريّة


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 18:57 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن التمديد في توقيت العمل بفضاء المواطن بالوزارة، والكائن بنهج تركيا بالعاصمة، وذلك حرصا منها على تحسين جودة الخدمات الإداريّة (جوازات السفر، بطاقات التعريف الوطنية، بطاقات السوابق العدلية...) المُسداة للمواطنين وأفراد الجالية التونسيّة بالخارج.


ووفق بلاغ للوزارة سيتم العمل بالفضاء المذكور بالتوقيت التالي، وذلك إلى غاية 15 سبتمبر 2022:

ــ من الإثنين إلى الجمعة: من الساعة 07.00 إلــى 17.00 بصفة مسترسلة.

ــ يــوم الســـبت: من الساعة 09.00 إلــى 12.00.

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من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنه يمكن لأفراد الجالية من متساكني المناطق الدّاخليّة، التمتّع بنفس الخدمات المُسداة بمكاتب العلاقة مع المواطن بمناطق الشرطة أو مراكز الحرس الوطني مرجع نظر سكناهم للحصول على الخدمة المطلوبة في أفضل الظروف.

وذكّرت الوزارة، في الإطار ذاته، بأنه تم تخصيص مكتب لإسداء الخدمات الإداريّة المتعلقة بجوازات السّفر خاصّ بالمعنيين بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب. كما يتم تقديم عدد من هذه الخدمات على متن بعض البواخر التونسيّة، فضلا عن تخصيص مكتب للإجراءات الحدوديّة بالمطارات مخصّص لذوي الإحتياجات الخصوصيّة وكبار السنّ والعائلات وافرة العدد والنساء الحوامل والأطفال.

وتتمثل الخدمات المقدمة من قبل فضاء المواطن بالإدارة العامة للحرس الوطني (ثكنة العوينة) في: تقبل شكايات المواطنين والأمنيّين، مكتب قبول الاعتراضات على مخالفات الرادار الآلي، مكتب ضياع رخص السياقة ومكتب التفتيش عن الوسائل.

ودعت وزارة الدّاخليّة جميع المواطنين المعنيين إلى ضرورة التوجّه إلى مكاتب العلاقات مع المواطن على المستويين الجهوي والمركزي، تيسيرا لقضاء شؤونهم في أحسن الآجال.

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