تواصل فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سليانة

تتواصل بولاية سليانة فعاليات الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب التي تقام في كل الولايات تحت عنوان "نسائم القراءة".وذكرت مديرة المكتبة الجهوية بسليانة، هيام الدنداني في تصريح لـ"وات " أن المهرجان يختتم يوم 19 أوت القادم، وتنتظم فعالياته هذه السنة خارج جدران المكتبات بالفضاءات العامة في كل الولايات، وستقام مختلف فقراته في سليانة بكل من ساحة عز الدين علية والسجن المدني والمستشفى الجهوي والمقهى ومنطقة بوجليدة ودشرة أولاد العرعار من معتمدية العروسة.وكانت الفعاليات افتتحت بكرنفال انطلق من أمام المركب الثقافي وجاب شوارع المدينة، فضلا عن ورشات مختلفة للأطفال وعرض حكواتي بساحة الفنون التي تحمل اسم مصمم الأزياء التونسي والعالمي الراحل "عز الدين علية".وانتقل مصيف الكتاب يوم 19 جويلية إلى المستشفى الجهوي حيث تم تقديم نشاط لفائدة الأطفال المقيمين بالمستشفى وذلك تحت عنوان "قارئ اليوم..قائد الغد"، فيما ستنتظم يوم 28 جويلية الجاري بالسجن المدني بسليانة أنشطة أخرى للتشجيع على المطالعة وتقريب الكتاب من الجميع. ولفتت هيام الدنداني إلى أهمية تنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية بالجهة، ودورها الكبير في إضفاء حركية تجارية خاصة أنها تقام خارج أسوار المكتبات.