صفاقس: إسناد جوائز تشجيعية لأفضل 50 مشروع تخرج وإبداع طالبي في شتى الاختصاصات بمناسبة اختتام المعرض الجامعي

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أسندت جامعة صفاقس، اليوم الخميس، جوائز تشجيعية لأفضل 50 مشروع تخرج وإبداع طالبي، وذلك بمناسبة اختتام المعرض الجامعي الذي أقيم من 19 إلى 21 جويلية الجاري بفضاء معرض صفاقس الدولي تحت شعار "جامعة صفاقس.. طريقك إلى التميّز" .وتوزعت هذه الجوائز التشجيعية، المتمثلة أساسا في وسائط رقمية وتكنولوجية، على مجالات مشاريع ختم الدروس لخريجي الجامعة في مستوى الإجازة والماجستير والهندسة (30 جائزة)، وأفضل إبداعات الطلبة (10 جوائز) في شتى فنون الإبداع ومجالاته، والفائزين في 4 مسابقات هي على التوالي "مسابقة المرأة الرائدة"، و"مسابقة الصناعة ذات 3 أبعاد"، و"مسابقة التطوير والتطبيقات الإعلامية"، و"مسابقة الروبوتيك" (10 جوائز).وثمّن نائب رئيس جامعة صفاقس، فائز القرقوري، دور المعرض الجامعي كمناسبة سنوية لتثمين جهود الطلبة والباحثين الشبان، وما يقومون به من دراسات وبحوث وإبداعات في شتى مجالات العلم والمعرفة.من جهته، استعرض نائب رئيس الجامعة، علي البقلوطي، مؤشرات نجاح الجامعات والكليّات المنضوية تحت لواء جامعة صفاقس والتي صارت محطّ أنظار عديد الطلبة الأجانب فضلا عن الطلبة التونسيين.وقد تحصلت جامعة صفاقس على عديد الجوائز والتصنيفات المتقدمة التي تترجم اعترافا دوليا بمستوى جودة التكوين وقدرته على توفير آفاق تشغيلية عالية لخريجي الجامعة، بحسب علي البقلوطي. ويتمثل آخر تصنيف تحصلت عليه هذه الجامعة في اختيارها على رأس الجامعات التونسية والسابعة إفريقيا وفق ترتيب "ليدن" وهو من التصنيفات التي يعتد بها في العالم.وقد شهد المعرض الجامعي الذي أمّه، بحسب المنظمين، آلاف الزائرين من مختلف الشرائح الجامعية والصناعية (مدرسين، باحثين، طلبة، متخرجين، تلاميذ، مربين، أولياء، صناعيين ومهنيين)، تقديم نماذج من المنتوج العلمي للمؤسسات الجامعية، ونتائج البحوث الجامعية لدى القطاع الصناعي.كما وقع عرض مشاريع ختم الدروس للطلبة، علاوة على تخصيص فضاء للتوجيه الجامعي قصد مساعدة حاملي شهادة الباكالوريا الجدد على الاختيار الأنسب لعروض التكوين والشعب والاختصاصات.وأتاحت جامعة صفاقس من خلال المعرض فرصة للتواصل الرقمي مع الناجحين الجدد في الباكالوريا، وذلك من خلال إحداث منصة رقمية افتراضية تعرّف بالمؤسسات وبعروض التكوين فيها، بما من شأنه تمكين هؤلاء الناجحين من مقروئية أكبر للشهادات ويساهم في إنجاح اختياراتهم للمسار الجامعي.