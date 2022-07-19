اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات تصادق على 16 مشروعا بقيمة 39 مليون دينار

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صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات، على 16 مشروعا بقيمة استثمار تناهز 39 مليون دينار فيما ستتمتع هذه المشاريع بامتيازات مالية في حدود 7.4 مليون دينار، وفق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيةوتوزعت الاستثمارات بكل من ولايات المهدية والقيروان وصفاقس وتونس ومنوبة وبن عروس وسليانة وسيدي بوزيد وسوسة ومدنين وباجة.كما صادقت اللجنة، التي عقدت اجتماعها الخامس بعنوان سنة 2022، امس الاثنين، على اسناد قرضين عقاريين (2) 0.3 مليون دينار على مساحة 12 هك بولايتي سيدي بوزيد والقصرين.يذكر ان قيمة الاستثمارات المصادق عليها تطورت 8ر292 مليون دينار، مع نهاية السداسي الاول 2022، مقابل 2ر210 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، اي بزيادة قدرها 3ر39 بالمائة، وفق اخر احصائيات الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.وزادت عمليات الاستثمار المصادق عليها من 1629 عملية مقابل 1576 عملية استثمار، بارتفاع قدره 4ر3 بالمائة. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها، من إحداث 1644 موطن شغل قار، مقابل 1752 خلال نفس الفترة من سنة 2021.وشهدت الاستثمارات الفلاحية، بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020، تراجعا ب 1ر27 بالمائة من حيث العدد و 2ر12 بالمائة من القيمة.