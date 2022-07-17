كاس امم افريقيا للسيدات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السنيغالي بالركلات الترجيحية 2-4


Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 - 20:14قراءة: 0 د, 30 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات امام نظيره السنيغالي بالركلات الترجيحية (2-4) اليوم الاحد بالمغرب في لقاء من اجل التاهل الى ملحق التصفيات المؤهلة الى نهائيات كاس العالم المقررة العام المقبل باستراليا وزيلندا الجديدة.
وانتهت المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي.

وبهذه الهزيمة تبخرت حظوظ المنتخب التونسي في التاهل الى الدورة الترشحيية الاخيرة للمونديال فيما ابقى المنتخب السنيغالي على اماله من خلال خوض الملحق.
ويذكر ان منتخبات المغرب وجنوب افريقيا وزمبيا ونيجريا ضمنت تاهلها المباشر الى مونديال 2023 اثر بلوغها الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا (المرب 2022).
وكان المنتخب التونسي انهزم في الدور ربع النهائي امام نظيره الجنوب افريقي 0-1




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