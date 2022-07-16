هيئة الانتخابات توقف "مؤقتا" الخدمتين المخصصتين للتثبت من مكاتب التسجيل على أن تصبحا متاحتين غدا الأحد

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ أصدرته اليوم السبت، عن "ايقاف مؤقت" لخدمة الهاتف الجوال *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية # وموقع touenssa.isie.tn المخصصين لتثبت الناخبين من مكاتب التسجيل الخاصة بالتصويت على الدستور.وأوضحت الهيئة، أن عملية الإيقاف تمت بعد انتهاء الفترة المخصصة للاطلاع وتحيين مراكز الاقتراع، لتتواصل إلى حين الانتهاء من عملية توزيع كافة الناخبين على مكاتب الاقتراع، مضيفة أن خدمة الهاتف الجوال والموقع المذكور ستصبحا متاحتين يوم غد الأحد.وكانت هيئة الانتخابات مددت الثلاثاء الماضي بيومين في آجال فترة تحيين مراكز الاقتراع بالنسبة الى عموم الناخبين.وسبق لهيئة اللانتخابات أن دعت يوم 8 جويلية الجاري جميع الناخبين المسجلين إلى أن يتثبتوا من مراكز الاقتراع المسجلين فيها،وذلك إثر التفطن إلى محاولات تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين المسجلين في السجل الانتخابي دون علمهم.وينتظم الاستفتاء داخل البلاد يوم 25 جويلية الجاري، في حين ينتظم بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيّام 23 و24 و25 من نفس الشهر.ويفوق عدد المسجلين في السجل الانتخابي أكثر من 9 ملايين و290 ألف شخص.