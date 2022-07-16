مونديال العاب القوى: الجهيناوي والجزيري يفشلان في التاهل الى نهائي سباق 3000 متر موانع

فشل الثنائي التونسي محمد امين الجهيناوي واحمد الجزيري في التاهل الى الدور النهائي لسباق 3000 متر موانع ضمن منافسات مونديال العاب القوى المقامة في اوريغون بالولايات المتحدة الامريكية.

وانهى الجهيناوي تصفيات السباق في المركز الثامن عشر بزمن قدره 8دق و22ث بينما تحصل الجزيري على المرتبة السادسة والعشرين بتوقيت 8دق و28ث و28 جزء بالمائة.



