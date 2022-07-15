توقيع اتفاقية احتضان تونس لمقر "مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة "


Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 - 13:35قراءة: 0 د, 52 ث
      
وقع وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، أمس الخميس بلوساكا عاصمة زمبيا، على اتفاقية احتضان تونس لمقر "مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة " (AIMEC).


وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن "هذا التوقيع يمثل الخطوة الأهم في تركيز مركز التميز الإفريقي الشامل بتونس كمنصة إفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الإفريقية".

وحضر حفل التوقيع، الذي انتظم على هامش انعقاد أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد حاليا بلوساكا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي، "ألبرت موشونغا".


وأكد الجرندي التزام تونس التام بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أفضل الظروف لدخول المركز حيز النشاط كداعم للسوق الإفريقية وحافز للتعامل بين القطاعين الخاص والعام الإفريقيين بما يحقق الرزنامة الإفريقية 2063 والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وفق ذات المصدر.
..



ومن جانبه، هنأ موسى فقي تونس باحتضان هذه المؤسسة الإفريقية الهامة، مؤكدا على ثقته في آداء مهامها على أحسن وجه في تونس خدمة للتبادل التجاري والاندماج الإفريقي في نطاق منطقة التبادل الحر الإفريقية التي ستكون قاعدة ومحرك للتنمية في القارة، وفق تعبيره.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249811



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 15 جويلية 2022 | 16 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:40 16:16 12:32 05:12 03:24
Babnet
34°
Babnet34°Babnet% 26:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2434°-2435°-2534°-2637°-26
  • Avoirs en devises
    24214,3

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,21967 DT        1$ =3,18533 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1192,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   