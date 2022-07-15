توقيع اتفاقية احتضان تونس لمقر "مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة "

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وقع وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، أمس الخميس بلوساكا عاصمة زمبيا، على اتفاقية احتضان تونس لمقر "مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة " (AIMEC).وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن "هذا التوقيع يمثل الخطوة الأهم في تركيز مركز التميز الإفريقي الشامل بتونس كمنصة إفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الإفريقية".وحضر حفل التوقيع، الذي انتظم على هامش انعقاد أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد حاليا بلوساكا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي، "ألبرت موشونغا".وأكد الجرندي التزام تونس التام بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أفضل الظروف لدخول المركز حيز النشاط كداعم للسوق الإفريقية وحافز للتعامل بين القطاعين الخاص والعام الإفريقيين بما يحقق الرزنامة الإفريقية 2063 والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وفق ذات المصدر.ومن جانبه، هنأ موسى فقي تونس باحتضان هذه المؤسسة الإفريقية الهامة، مؤكدا على ثقته في آداء مهامها على أحسن وجه في تونس خدمة للتبادل التجاري والاندماج الإفريقي في نطاق منطقة التبادل الحر الإفريقية التي ستكون قاعدة ومحرك للتنمية في القارة، وفق تعبيره.