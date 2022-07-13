امم افريقيا لكرة اليد - المنتخب التونسي يفوز على الراس الاخضر 30-24

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على منتخب الراس الاخضر (30-24) مساء الاربعاء في الجولة الثانية والاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الاول لكاس امم افريقيا (مصر 2022).وتاهل المنتخب الوطني بفضل هذا الفوز الثاني على التوالي الى الدور ربع النهائي في صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط متقدما بنقطتين على منتخب الراس الاخضر الفائز امس على نيجيريا 35-29.وكان السباعي التونسي فاز في المباراة الاولى على نظيره النيجيري (30-18).وسيتبارى المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوزين على كل من السنيغال وزمبيا مقابل هزيمة واحدة امام انغولا اليوم الاربعاء.