وزير الخارجية يشارك الخميس والجمعة في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

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يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في أشغال الدورة العادية الحادية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد يومي 14 و 15 جويلية الحالي بلوساكا عاصمة زمبيا، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية اليوم الأربعاء.وأضاف ذات المصدر أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستبحث "تطور الأوضاع في القارة واعتماد التقارير الخاصة بمختلف هياكل الاتحاد الإفريقي، لاسيما تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي وتقارير اللجان الفنية المتخصصة"، فضلا عن متابعة تفعيل قرارات الدورة السابقة للمجلس التنفيذي ومؤتمر القمّة المنعقدين في فيفري الفارط.وستكون تونس معنية مباشرة، خلال هذه الدورة، ببعض المسائل، حيث سيتمّ بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي تنظيم مراسم التوقيع بين تونس والاتحاد الإفريقي على اتفاقية المقر الخاصة بمركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة (AIMEC) الذي ستحتضنه تونس، "وهي خطوة هامة في مسار تركيز هذا الهيكل والتحضير للانطلاق الفعلي لنشاطه"، وفق تعبير بلاغ وزارة الخارجية.وستكون للوزير الجرندي عديد المداخلات، لاسيما بخصوص "النقاط التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لتونس"، على غرار الميزانية والمساهمة في صندوق السلم للاتحاد الإفريقي واختيار دولة المقر للوكالة الإفريقية للأدوية والمفاوضات بشأن التمثيلية صلب مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، وفق ذات المصدر.وجاء في بلاغ الخارجية أن هذا الاجتماع "سيكون مناسبة متجددة لإبراز التزام تونس بالعمل الإفريقي المشترك وبمشاريع الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلم والرفاه لشعوب القارة".وأضاف أن هذه الدورة ستكون مناسبة لوزير الشؤون الخارجية لمواصلة لقاءاته واتصالاته بنظرائه الأفارقة، لاسيما في أفق احتضان تونس للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا والدورة الثامنة عشرة لقمّة الفرنكوفونية.