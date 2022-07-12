إنقاذ 84 مهاجرا غير نظامي من الغرق (الناطق باسم الحرس الوطني)

أنقذت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والجنوب، ليلة البارحة، 84 مهاجرا غير نظامي من الغرق بعد محاولتهم "اجتياز الحدود البحرية خلسة"، وفق ما ذكره الناطق باسم الحرس الوطني.وأوضح ذات المصدر، اليوم الثلاثاء في بلاغ على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن هذه الوحدات تمكنت من إحباط خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 84 شخصا من الغرق، بينهم 68 يحملون جنسيات بلدان إفريقية (جنوب الصحراء).