المدرب التونسي نبيل الكوكي يباشر مهامه مع شباب بلوزداد الجزائري

باشر التونسي نبيل الكوكي مهامه كمدرب لفريق شباب بلوزداد الجزائري باشرافه يوم الاثنين على اول حصة تدريبية بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان استعدادا للموسم الكروي الجديد 2022-2023 حسبما أفاد به بطل الجزائر للرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.وأوضح شباب بلوزداد في بيان نشره على صفحته الرسمية فايسبوك ان حصة الاستئناف التي قادها نبيل الكوكي عرفت حضور جميع اللاعبين.يذكر ان نبيل الكوكي التحق بشباب بلوزداد خلفا للمدرب البرازيلي ماركوس باكيتا بعد ان قررت ادارة النادي العاصمي عدم تجديد عقده.ويعرف نبيل الكوكي الذي امضى على عقد لمدة سنة قابل للتجديد جيدا الكرة الجزائرية اذ سبق له خلال الفترة الممتدة من 2019 الى 2022 تدريب وفاق سطيف الذي قاده للدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا.وقاد نبيل الكوكي خلال الموسم الماضي النادي الصفاقسي للحصول على المركز الثالث في بطولة الرابطة المحترفة الاولى المؤهل الى كاس الكونفدرالية الافريقية الى جانب الصعود بالفريق الى الدور نصف النهائي لكاس تونس الذي تاجل الى وقت لاحق.